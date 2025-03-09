سانا: العثور على مقبرة جماعية (بالفيديو)

نشرت الوكالة السورية للانباء (سانا) مشاهد أولية من العثور على مقبرة جماعية.
وقال إنّ هذه المقبرة تضم عددًا من “قوات الأمن العام الذين غدرت بهم فلول النظام أثناء تأديتهم لعملهم”.
وأوضحت الوكالة أنّهم دُفنوا في مقبرة جماعية في أحد أودية مدينة القرداحة.
مشاهد أولية من العثور على مقبرة جماعية تضم عدداً من قوات الأمن العام الذين غدرت بهم فلول النظام البائد أثناء تأديتهم لعملهم، ثم قامت بدفنهم بمقبرة جماعية في أحد أودية مدينة القرداحة.#سانا pic.twitter.com/L6KdYFn3MC
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 9, 2025
مشاهد أولية من العثور على مقبرة جماعية تضم عدداً من قوات الأمن العام الذين غدرت بهم فلول النظام البائد أثناء تأديتهم لعملهم، ثم قامت بدفنهم بمقبرة جماعية في أحد أودية مدينة القرداحة.#سانا pic.twitter.com/L6KdYFn3MC