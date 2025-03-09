سانا: العثور على مقبرة جماعية (بالفيديو)

نشرت الوكالة السورية للانباء (سانا) مشاهد أولية من العثور على مقبرة جماعية.

وقال إنّ هذه المقبرة تضم عددًا من “قوات الأمن العام الذين غدرت بهم فلول النظام أثناء تأديتهم لعملهم”.

وأوضحت الوكالة أنّهم دُفنوا في مقبرة جماعية في أحد أودية مدينة القرداحة.