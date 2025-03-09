تورك: وجوب أن يتوقف قتل المدنيين في المناطق الساحلية في سوريا

أكّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وجوب أن يتوقف قتل المدنيين في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا فورًا.

وقال: “في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي تفيد تقارير أن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين شنّوها على المدنيين في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا، تردنا تقارير مقلقة للغاية عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال ومسلحون غير مشتركين في الأعمال العدائية”.

ولفت إلى وجود تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي تقوم بها جناة مجهولة الهوية، وعناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة.

ودعا إلى القيام بإجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها.

كما دعا إلى القيام بتحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. كما تجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين.