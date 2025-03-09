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وزارة الدفاع الإسرائيلية: سنسمح للعمال الدروز السوريين بدخول هضبة الجولان
أخبار دولية
2025-03-09 | 09:51
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وزارة الدفاع الإسرائيلية: سنسمح للعمال الدروز السوريين بدخول هضبة الجولان
أعلنت
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المحتلة
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