وزير المال الإسرائيليّ: خطة ترامب لنقل سكان غزة بدأت تتبلور

أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش أنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت "تتبلور".

وقال سموطريتش في الكنيست الإسرائيليّ: "هذه الخطة تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة (الأميركية) تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة أو معنا، وتعزيز التعاون".

وأشار الى أن التحضيرات جارية لإنشاء سلطة هجرة واسعة للإشراف على العملية.

وأشار سموطريتش إلى أنّ خطة ترامب قد تغير المنطقة بأكملها.

وقال: "هذه الخطة ستكون قادرة على إحداث تغيير تاريخي في الشرق الأوسط وفي دولة إسرائيل".

و”أضاف: “كل شيكل (العملة الإسرائيلية) نستثمره الآن في تشجيع الهجرة سيكلفنا أقل بكثير من القتال المتوالي".