نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يقوم بـ"تجزئة" قطاع غزة لاستعادة الرهائن

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بـ"تجزئة" قطاع غزة و"السيطرة" على مساحات فيه من أجل استعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.



وقال نتنياهو إن الجيش "يقوم بتجزئة القطاع وزيادة الضغط تدريجا لكي تعيد حماس رهائننا".



وأضاف: "اسرائيل تسيطر على أراضٍ، وتضرب الإرهابيين وتدمّر البنى التحتية".