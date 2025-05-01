الأوروبيون يستعدّون لفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن الأوروبيين يستعدون لسلسلة جديدة من العقوبات ضد روسيا يرغبون في تنسيقها مع الولايات المتحدة في حال استمرار رفض موسكو لأي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.



وقال الوزير الفرنسي في واشنطن، في إشارة إلى السناتور الجمهوري الذي اقترح هذا الأسبوع تشديد العقوبات الأميركية على موسكو لوكالة فرانس برس: "نحن الأوروبيون سندعم هذه المبادرة الأميركية بحزمة العقوبات السابعة عشرة، وقد تعهدتُ أمس (الأربعاء) لليندسي غراهام بأن نحاول تنسيق هاتين الحزمتين من العقوبات، سواء من حيث المضمون أو التوقيت".

