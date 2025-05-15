مصدران لرويترز: الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئيّ مع الإمارات

توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئيّ مع الإمارات يسمح لها باستيراد 500 ألف وحدة سنويَا من رقائق الذكاء الاصطناعيّ الأكثر تقدمًا من شركة إنفيديا بدءًا من 2025، وهو ما يعزز بناء الإمارات لمراكز البيانات الضرورية للغاية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعيّ، وفق ما أكّد مصدران لرويترز.

وشدّد المصدران على أنّ الاتفاق سيظل ساريًا حتى عام 2027 على الأقل، مع وجود احتمال ببقائه حتى عام 2030.

وأوضحا أنّ مسودة الاتفاق تنص على أن تذهب 20 في المئة من الرقائق، أو 100 ألف منها سنويا، لشركة التكنولوجيا الإماراتية جي42، في حين سيتم تقسيم الباقي بين الشركات الأمريكية التي لديها عمليات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل مايكروسوفت وأوراكل والتي ربما تسعى أيضا لبناء مراكز بيانات في الإمارات.

ولفتا إلى أنّ الاتفاق لا يزال قيد التفاوض وقد تطرأ عليه تغييرات قبل إبرامه.

وقال مصدر إنّ الاتفاق، الذي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عنه، واجه معارضة متزايدة في الحكومة الأميركية خلال اليوم الماضي.