ترامب: سأتحدث إلى بوتين وزيلينسكي يوم الاثنين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت غرينتش).



وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "الموضوعات التي سنتناولها في المكالمة ستدور حول وقف 'حمام الدم' الذي يودي بحياة أكثر من خمسة آلاف جندي روسي وأوكراني أسبوعيا في المتوسط، إلى جانب التجارة".



وذكر ترامب أنه سيتحدث بعد ذلك إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.