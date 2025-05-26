الوفد الفلسطينيّ حصل على الحق في رفع علمه في منظمة الصحة العالمية

حصل الوفد الفلسطينيّ على الحق في رفع علمه في منظمة الصحة العالمية بعد فوز رمزيّ في تصويت.

ويأمل السفير الفلسطينيّ لدى الأمم المتحدة في جنيف أن يؤدي إلى اعتراف أكبر داخل المنظمة الدولية وخارجها.

ووافق الاجتماع السنويّ للمنظمة في جنيف بغالبية 95 صوتًا على الاقتراح الذي قدمته الصين وباكستان والسعودية ودول أخرى، في حين اعترضت عليه أربع دول هي إسرائيل والمجر والتشيك وألمانيا وامتنعت ٢٧ دولة عن التصويت.

وعارضت إسرائيل قرار منظمة الصحة العالمية ودعت إلى التصويت عليه.

ولم تشارك حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، التي تعتزم الخروج من المنظمة في التصويت.

وقال السفير الفلسطينيّ لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة لرويترز: "إنه مجرد إجراء واحد ورمزي، لكنه دلالة على أننا

جزء من المجتمع الدولي للمساعدة في تلبية الحاجات الصحية".

وأمل “بالحصول قريبًا على العضوية الكاملة في منظمة الصحة العالمية وجميع هيئات الأمم المتحدة".