قتيل في زلزال بقوة 5,8 درجات ضرب قبالة سواحل مرمريس في تركيا

قتلت فتاة وأصيب 69 شخصا بجروح في زلزال بلغت قوته 5,8 قبالة سواحل مرمريس في جنوب غرب تركيا على ما أعلن الاثنين وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.وأوضح الوزير أن "مراهقة تبلغ الرابعة عشرة نقلت إلى المستشفى إثر نوبة ذعر لكنها للأسف فارقت الحياة". وحدد مركز الهزة على عمق 68 كيلومترا.