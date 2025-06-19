نتانياهو عن حرب إسرائيل وإيران: "نحن نغير وجه العالم"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أن بلاده "تغير وجه العالم" عبر حربها ضد ايران، في اليوم السابع من تبادل الضربات بين الجانبين.



وصرح نتانياهو لقناة "كان" التلفزيونية "قلت إننا نغير وجه الشرق الأوسط، واقول الآن إننا نغير وجه العالم"، مضيفا أن اسرائيل دمرت "أكثر من نصف" منصات إطلاق الصواريخ الايرانية.



وأكد أنه يرحب "بأي مساعدة" لتدمير المنشآت النووية الايرانية، وذلك في اليوم السابع من استمرار الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.



وقال إن اسرائيل "قادرة على ضرب كل منشآت ايران النووية" لكن "أي مساعدة مرحب بها"، لافتا الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سيقوم بما هو جيد للولايات المتحدة، وسأفعل أنا ما هو جيد لدولة إسرائيل".



