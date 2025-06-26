وزير الخارجية الإيراني يعلن أن لا "خطة" حتى الآن لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

اكدت ايران الخميس أن لا "خطة" حتى الآن لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن محادثات ستتم "الاسبوع المقبل".



وصرح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي بأن "التكهنات حول استئناف المفاوضات ينبغي عدم التعامل معها بجدية. أقول بوضوح إنه لم يتم التوصل الى أي اتفاق او ترتيب بهدف البدء بمفاوضات جديدة. لا خطة حتى الآن للبدء بمفاوضات".