قمة بريكس تدين "الضربات العسكرية" على إيران

نددت دول مجموعة البريكس خلال قمتها في ريو دي جانيرو الأحد، في إعلان مشترك ب"الضربات العسكرية" على إيران معتبرة انها "انتهاك للقانون الدولي".وقال قادة هذه الدول في إعلان مشترك "نندد بالضربات العسكرية ضد جمهورية إيران الإسلامية التي بدأت في 13 حزيران 2025 والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي" من دون أن يذكر البيان صراحة إسرائيل أو الولايات المتحدة اللتين شنتا ضربات على مواقع عسكرية ونووية ومنشآت إيرانية أخرى.وأضافوا "نعرب أيضا عن قلقنا البالغ إزاء الهجمات المتعمّدة على البنية التحتية المدنية والمواقع النووية السلمية".وأكد قادة الدول الـ11 الأعضاء في البريكس أنّ الضربات "تشكّل انتهاكا للقانون الدولي".ويعكس هذا التنديد دعما دبلوماسيا لطهران التي تلقّت دعما إقليميا أو عالميا محدودا بعد الحرب بينها وبين الدولة العبرية التي استمرّت 12 يوما، والتي شهدت تدخّلا أميركيا تمثّل في ضربات استهدفت منشآت نووية رئيسية على أراضيها.وتضم مجموعة بريكس إيران التي تعدّ العدو اللدود لإسرائيل، وروسيا والصين اللتين تربطهما علاقة جيدة بطهران.