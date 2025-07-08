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دمشق تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبيّ لإخماد حرائق الساحل السوريّ

أخبار دولية
2025-07-08 | 07:17
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دمشق تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبيّ لإخماد حرائق الساحل السوريّ
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دمشق تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبيّ لإخماد حرائق الساحل السوريّ

ناشد وزير الطوارئ والكوارث السوريّ رائد الصالح الاتحاد الأوروبيّ تقديم المساعدة، لإخماد حرائق الغابات المستعرة لليوم السادس في غرب البلاد، والتي أتت على نحو 100 كيلومتر مربع من الغابات، حسب تقديرات أولية للأمم المتحدة. 

     

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الصالح قوله: "طلبنا من الاتحاد الأوروبيّ المساعدة في إخماد الحرائق" في ريف اللاذقية.

 

وأوضح أنّ طائرات إطفاء قادمة من قبرص من المقرر أن تتدخل الثلاثاء للمساهمة في إطفاء النيران.

     

وأشارت التقديرات الأولية إلى أنّ حرائق الغابات في اللاذقية "أثرت على نحو خمسة آلاف شخص، بينهم نازحون، في أكثر من 60 تجمعا سكانيا"، وفقًا تصريحات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا لفرانس برس.

     

كما أشارت الأمم المتحدة إلى أنّ الحرائق "حوّلت نحو 100 كيلومتر مربع من الغابات والأراضي الزراعية إلى رماد، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة في المئة من مجمل الغطاء الحرجي في سوريا". 

     

وأفادت بأنه "تم إخلاء ما لا يقل عن سبع بلدات في ريف اللاذقية كإجراء احترازيّ”. 

     

وامتدت سلسلة الحرائق التي اندلعت في ريف اللاذقية الشماليّ إلى مناطق مأهولة ما أجبر السلطات على إخلاء بعض البلدات والقرى المحاذية للمناطق المشتعلة، من دون تسجيل ضحايا بشرية بين صفوف المدنيين أو فرق الإطفاء.

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