البابا يختتم السنة اليوبيلية في قداس أمام أكثر من مليون كاثوليكيّ

اختتم البابا لاوون الرابع عشر في قداس في الهواء الطلق أمام أكثر من مليون حاج شاب في روما، السنة اليوبيلية التي استقطبت كاثوليك من جميع أنحاء العالم.

وقال البابا في عظته: "ثمة سؤال ملح في قلوبنا، حاجة إلى الحقيقة التي لا يمكننا تجاهلها والتي تدفعنا إلى التساؤل: ما هي السعادة الحقيقية؟ ما هو المعنى الحقيقي للحياة؟ ما الذي يُمكن أن يُحرّرنا من الانغلاق في العبث والملل والرداءة؟".

وحثّ البابا لاوون الرابع عشر المؤمنين الشباب قائلًا "تطلعوا الى الامور السامية إلى القداسة، أينما كنتم. لا ترضوا بالقليل" مضيفا "عند عودتكم إلى بلدانكم، استمروا في السير فرحين على خطى المُخلّص، وانشروا حماسكم والتعبير عن إيمانكم بين كل من تلتقون بهم".

وأكد البابا تضامن الكنيسة وشباب العالم مع من يعيشون في المناطق التي تشهد نزاعات.