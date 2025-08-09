أكسيوس: ويتكوف سيجتمع مع رئيس وزراء قطر في إسبانيا لبحث خطة إنهاء حرب غزة

أعلن مراسل أكسيوس باراك رافيد عبر منصة إكس، أن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم السبت في إسبانيا لمناقشة خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق الرهائن.

