مستشار خامنئي: إيران تعارض نزع سلاح حزب الله في لبنان

أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أن بلاده تعارض قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، وفق ما نقلت عنه وكالة تسنيم للأنباء.



وقال علي أكبر ولايتي في مقابلة مع وكالة تسنيم إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله، لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك".



من جهة أخرى، أكد مستشار خامنئي أن بلاده لن تُوافق على مشروع إنشاء ممر في القوقاز، يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويربط أذربيجان بجيبها في أرمينيا.



وقال علي أكبر ولايتي: "إن تنفيذ هذه المؤامرة من شأنه أن يُعرّض أمن جنوب القوقاز للخطر، وقد أكدت إيران أنها، سواء بالتنسيق مع روسيا أو من دونها، ستعمل على ضمان استقرار المنطقة".

وأضاف: "ونحن نعتقد أيضا أن روسيا تُعارض هذا الممر من منطلق استراتيجي".







