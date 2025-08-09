إيران تحقق مع 20 شخصا اعتقلوا للاشتباه بارتباطهم بإسرائيل

أعلن القضاء الإيراني فتح تحقيق مع 20 شخصا تم اعتقالهم مؤخرا للاشتباه بارتباطهم بإسرائيل.



وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير في مؤتمر صحافي في طهران: "تم وضع هذه الملفات على الفور تحت إشراف المحققين ويجري التحقيق فيها".



وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية في 28 تموز "اعتقال 20 جاسوسا وعميلا عملياتيا وداعما للموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي) وعناصر مرتبطة بضباط استخبارات" إسرائيلية في عدد من محافظات البلاد بما في ذلك العاصمة طهران.