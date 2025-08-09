روسيا تندد بعزم إسرائيل توسيع عملياتها في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تنديد روسيا ورفضها لخطة إسرائيل الرامية لتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان: "تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط التي تثير الاستنكار والرفض ينطوي على خطر تفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل في القطاع الفلسطيني، والذي يحمل جميع سمات كارثة إنسانية".