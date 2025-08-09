روسيا ترحب بالاتفاق المبرم بين أرمينيا وأذربيجان باعتباره "يساهم في السلام"

رحبت روسيا بالاتفاق الذي وقعته أرمينيا وأذربيجان الجمعة في الولايات المتحدة، والرامي الى إنهاء النزاع القائم بينهما منذ عقود، معتبرة أنه "إيجابي" ويساهم في تحقيق السلام.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "اجتماع مسؤولي الجمهوريتين الواقعتين في جنوب القوقاز، بوساطة الجانب الأميركي، يستحق تقييما إيجابيا. نأمل في أن تدفع هذه الخطوة قدما بأجندة السلام".