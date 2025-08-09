الشرطة البريطانية توقف 200 شخص لدعمهم مجموعة "فلسطين أكشن"

أوقفت شرطة العاصمة البريطانية ما لا يقل عن 200 شخص خلال تظاهرة مؤيدة لمجموعة التحرك من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) التي حظرتها الحكومة الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.



وكتبت الشرطة على منصة إكس: "ما زال هناك أشخاص يحملون لافتات مؤيدة لمجموعة فلسطين أكشن، وعناصرنا يواصلون التقدم بين الحشود وتوقيف مزيد من الأشخاص".



وقدّر المنظمون عدد المشاركين بنحو 700 شخص.



وقالت الشرطة: "عملياتنا مستمرة. لقد خصصنا موارد كبيرة لهذه المهمة، وسنقوم بتوقيف كل من يعبّر عن دعمه لفلسطين أكشن".



ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "عارضوا الإبادة، ادعموا فلسطين أكشن"، وهتفوا في وجه عناصر الشرطة "عار عليكم"، وهم يصفقون للموقوفين.



ونظّمت مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" (دفيند أور جوريز) هذه الفعالية، في إطار تصعيد حملتها تحت شعار "ارفعوا الحظر" التي تهدف إلى إلغاء قرار الحكومة بحظر "فلسطين أكشن".