زلزال بقوة 6 درجات يهز جزر كوريل في روسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت قوته ست درجات هز شرق منطقة جزر كوريل في روسيا.وأفاد المركز بأن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.