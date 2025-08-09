الرئاسة الفلسطينية تندد بسعي إسرائيل الى "إعادة احتلال غزة"

نددت الرئاسة الفلسطينية بسعي إسرائيل الى "إعادة احتلال غزة" وتحديها "غير المسبوق" للمجتمع الدولي، وذلك غداة إقرار إسرائيل خطة للسيطرة على مدينة غزة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "السياسات الاسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا).



واعتبر أن رفض إسرائيل للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحديا واستفزازا غير مسبوقَين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين.



وأتى موقف أبو ردينة غداة إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغّر مقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر والمدمّر بعد 22 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وشدد أبو ردينة على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماما كالقدس والضفة الغربية"، معتبرا أن "على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلزام دولة الاحتلال وقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة".