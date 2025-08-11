الاتحاد الأوروبي: لو كان الحل العسكري ممكنا بغزة لكانت الحرب انتهت بالفعل

رأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الحرب في غزة تزداد خطورة يوما بعد آخر، وأكدت أن الحرب ليست الحل.



وقالت في بيان على منصة "إكس": "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب انتهت بالفعل".



وذكرت أن أولويات الاتحاد الأوروبي لا تزال تقديم الدعم الإنساني، عبر أشكال منها تمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق باقي الرهائن.