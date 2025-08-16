أخبار
الرئاسة الفرنسية: قادة "تحالف الراغبين" سيجتمعون غدا

أخبار دولية
2025-08-16 | 09:06
الرئاسة الفرنسية: قادة "تحالف الراغبين" سيجتمعون غدا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن قادة "تحالف الراغبين" سيجتمعون بعد ظهر غد الأحد عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن المقررة يوم الاثنين.

وقالت الرئاسة إن الاجتماع سيرأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

أخبار دولية

الفرنسية:

"تحالف

الراغبين"

سيجتمعون

