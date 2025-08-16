أميركا توقف كل تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت إنها بدأت إيقاف كل تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة خلال إجرائها "مراجعة كاملة وشاملة للعملية والإجراءات المتبعة في الأيام القليلة الماضية لإصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية.