فاينانشال تايمز: بوتين أبلغ ترامب بإمكانية تخفيف بعض المطالب المتعلقة بالأراضي مقابل دونيتسك

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب بانسحاب أوكرانيا من منطقة دونيتسك الشرقية كشرط لإنهاء الحرب، لكنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب بإمكانية تجميد بقية خط المواجهة إذا تمت الاستجابة لمطالبه الرئيسية.



ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة القول أن بوتين قدم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترامب في ولاية ألاسكا أمس الجمعة.



وأشارت الصحفية إلى أن بوتين أعلن أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك.