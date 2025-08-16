أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فاينانشال تايمز: بوتين أبلغ ترامب بإمكانية تخفيف بعض المطالب المتعلقة بالأراضي مقابل دونيتسك
أخبار دولية
2025-08-16 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فاينانشال تايمز: بوتين أبلغ ترامب بإمكانية تخفيف بعض المطالب المتعلقة بالأراضي مقابل دونيتسك
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب بانسحاب أوكرانيا من منطقة دونيتسك الشرقية كشرط لإنهاء الحرب، لكنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب بإمكانية تجميد بقية خط المواجهة إذا تمت الاستجابة لمطالبه الرئيسية.
ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة القول أن بوتين قدم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترامب في ولاية ألاسكا أمس الجمعة.
وأشارت الصحفية إلى أن بوتين أعلن أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك.
أخبار دولية
تايمز:
بوتين
ترامب
بإمكانية
تخفيف
المطالب
المتعلقة
بالأراضي
مقابل
دونيتسك
التالي
قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات
بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-28
شبكة إن بي سي: محادثات ويتكوف ستتناول إمكانية التوصل لاتفاق لوقف تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات
آخر الأخبار
2025-06-28
شبكة إن بي سي: محادثات ويتكوف ستتناول إمكانية التوصل لاتفاق لوقف تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات
0
أخبار دولية
2025-08-10
فاينانشال تايمز: الصين تريد من أميركا تخفيف ضوابط تصدير الرقائق في إطار إتفاق تجاري
أخبار دولية
2025-08-10
فاينانشال تايمز: الصين تريد من أميركا تخفيف ضوابط تصدير الرقائق في إطار إتفاق تجاري
0
أخبار دولية
2025-08-08
بوتين أبلغ شي بالتطورات المتعلقة بالمحادثات الأميركية-الروسية خلال الاتصال
أخبار دولية
2025-08-08
بوتين أبلغ شي بالتطورات المتعلقة بالمحادثات الأميركية-الروسية خلال الاتصال
0
آخر الأخبار
2025-08-14
إن.بي.سي نيوز: ترامب أبلغ زيلينسكي وحلفاء بأنه لن يناقش تقسيم أراض مع بوتين هذا الأسبوع
آخر الأخبار
2025-08-14
إن.بي.سي نيوز: ترامب أبلغ زيلينسكي وحلفاء بأنه لن يناقش تقسيم أراض مع بوتين هذا الأسبوع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:56
17 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية
أخبار دولية
13:56
17 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية
0
أخبار دولية
13:51
السعودية: ندعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية
أخبار دولية
13:51
السعودية: ندعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية
0
أخبار دولية
13:36
معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل
أخبار دولية
13:36
معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل
0
أخبار دولية
13:33
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نستعد لنقل سكان غزة إلى جنوب القطاع
أخبار دولية
13:33
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نستعد لنقل سكان غزة إلى جنوب القطاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:10
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
08:10
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
0
فنّ
2025-08-15
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
فنّ
2025-08-15
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
0
أخبار دولية
13:36
معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل
أخبار دولية
13:36
معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل
0
أخبار دولية
13:25
مظاهرة لأهالي السويداء طالبت بحق تقرير المصير... والباحث السياسي السوري مضر الدبس يشرح للـLBCI المشهد
أخبار دولية
13:25
مظاهرة لأهالي السويداء طالبت بحق تقرير المصير... والباحث السياسي السوري مضر الدبس يشرح للـLBCI المشهد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:36
معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل
أخبار دولية
13:36
معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مغاور لبنان وجهتكم في هذا الحر وقاديشا بانتظاركم: "AC ولا أجمل من هيك"
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مغاور لبنان وجهتكم في هذا الحر وقاديشا بانتظاركم: "AC ولا أجمل من هيك"
0
أخبار دولية
13:26
غزة عالقة بين الإحتلال والمجاعة…
أخبار دولية
13:26
غزة عالقة بين الإحتلال والمجاعة…
0
أخبار دولية
13:25
مظاهرة لأهالي السويداء طالبت بحق تقرير المصير... والباحث السياسي السوري مضر الدبس يشرح للـLBCI المشهد
أخبار دولية
13:25
مظاهرة لأهالي السويداء طالبت بحق تقرير المصير... والباحث السياسي السوري مضر الدبس يشرح للـLBCI المشهد
0
أخبار دولية
13:23
تفاصيل اللقاء والإتفاق والنقاط العالقة بين بوتين وترامب
أخبار دولية
13:23
تفاصيل اللقاء والإتفاق والنقاط العالقة بين بوتين وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ألاسكا تطوي صفحة العزلة الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ألاسكا تطوي صفحة العزلة الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم
0
اقتصاد
13:16
S&P Global Ratings ترفع تصنيف ديون لبنان بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"... اليكم التفاصيل
اقتصاد
13:16
S&P Global Ratings ترفع تصنيف ديون لبنان بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حزب الله واستخدام الشارع خلال ثلاثة عقود
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حزب الله واستخدام الشارع خلال ثلاثة عقود
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:18
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:18
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
04:55
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
أمن وقضاء
04:55
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
3
أخبار دولية
03:37
رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...
أخبار دولية
03:37
رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...
4
أخبار لبنان
06:56
باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار
أخبار لبنان
06:56
باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار
5
خبر عاجل
16:24
ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD
خبر عاجل
16:24
ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD
6
أمن وقضاء
06:26
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في سن الفيل
أمن وقضاء
06:26
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في سن الفيل
7
أخبار لبنان
05:08
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"
أخبار لبنان
05:08
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"
8
أخبار دولية
23:57
قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات
أخبار دولية
23:57
قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More