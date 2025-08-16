ميرتس: أميركا مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم السبت أن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وذلك بعد القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس الجمعة.



وجاءت تصريحاته خلال مقابلة أجرتها معه قناة (زد.دي.إف) الألمانية بعد أن أطلعه ترامب على نتائج محادثاته مع بوتين.