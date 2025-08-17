ويتكوف: ترامب وبوتين اتفقا في ألاسكا على "ضمانات أمنية متينة" لأوكرانيا

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أن الرئيس دونالد ترامب اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على "ضمانات أمنية متينة" لأوكرانيا خلال قمتهما في ألاسكا.



وقال ويتكوف لشبكة سي إن إن التلفزيونية: "اتفقنا على ضمانات أمنية متينة أصفها بأنها تغير المعادلة".