زيلينسكي لا يرى "أي مؤشر" إلى استعداد موسكو لعقد قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-08-17 | 09:28
0min
زيلينسكي لا يرى "أي مؤشر" إلى استعداد موسكو لعقد قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يرى "أي مؤشر" إلى استعداد روسيا لعقد قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة، وذلك عشية لقائه في واشنطن نظيره دونالد ترامب، بعد أيام من اجتماع الأخير بفلاديمير بوتين.
     
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك في بروكسل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "في هذه المرحلة، لا يتوافر أي مؤشر من جانب روسيا إلى أن القمة الثلاثية ستعقد".

أخبار دولية

زيلينسكي

موسكو

قمة ثلاثية

الولايات المتحدة

بوتين

