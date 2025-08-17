فون دير لايين ترحب باقتراح ترامب تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مستلهمة من معاهدة الناتو

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مستلهمة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إطار المساعي لوضع حد للحرب مع روسيا.



وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي الى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "نرحب بعزم الرئيس ترامب على توفير ضمانات أمنية مشابهة للمادة الخامسة" من معاهدة الناتو، مشددة على وجوب أن تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على وحدة أراضيها.