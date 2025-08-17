أخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن إقرار خطة المرحلة التالية للحرب في قطاع غزة

أخبار دولية
2025-08-17 | 10:11
الجيش الإسرائيلي يعلن إقرار خطة المرحلة التالية للحرب في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إقرار الخطة التي تتناول المرحلة التالية للحرب في قطاع غزة، مؤكدا التركيز على مدينة غزة بهدف "القضاء" على حركة حماس. 
     
ونقل بيان عسكري عن رئيس الأركان إيال زامير قوله: "نُقر اليوم الخطة للمرحلة التالية في الحرب... سنحافظ على الزخم الذي تحقق في "عربات جدعون" مع تركيز الجهد في مدينة غزة. سنواصل الهجوم حتى القضاء على حماس، والمختطفون أمام أعيننا"، في إشارة إلى أن تحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة هو الأولوية.
     
وعربات جدعون هو الاسم الذي كانت إسرائيل قد أطلقته على عمليتها العسكرية البرية في غزة والتي أعلنتها منتصف أيار الماضي. 
     
والأسبوع الماضي، وافق المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات للاجئين في ظل حرب مدمرة وحصار مستمرين منذ 22 شهرا.
     
يومها، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب" متحديا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار، لكن بدون التطرق إلى عملية "عربات جدعون". 
     
وقال زامير إن "عربات جدعون" حققت أهدافها، وإن "حماس لم تعد تملك القدرات التي كانت لديها قبل العملية، وقد ألحقنا بها أضرارًا جسيمة".
     
وأضاف: "المعركة الحالية ليست حدثًا موضعيا (آنيا)، بل هي حلقة أخرى في خطة طويلة الأمد ومدروسة، في إطار رؤية متعددة الجبهات تستهدف كل مكونات المحور وعلى رأسه إيران".
     
وجاء في البيان أيضا أن الجيش سيعمل وفق "استراتيجية ذكية، متوازنة ومسؤولة ... وسيُشغّل كل قدراته في البر والجو والبحر من أجل توجيه ضربات قوية لحماس". 

أخبار دولية

الجيش الإسرائيلي

الحرب

غزة

