زيلينسكي: الخطوط الأمامية الحالية يجب أن تكون أساسا لمحادثات السلام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الخطوط الأمامية الحالية في حرب بلاده ضد روسيا يجب أن تكون أساسا لمحادثات السلام.



وأضاف متحدثا في بروكسل: "نحن بحاجة إلى مفاوضات حقيقية، وهو ما يعني أنه يمكننا البدء من حيث توجد خطوط المواجهة الآن"، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيين يؤيدون ذلك.



وأكد زيلينسكي أن من الضروري وقف إطلاق النار من أجل التفاوض بعد ذلك على اتفاق نهائي.