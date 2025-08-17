أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السلطات الكويتية تلقي القبض على 67 متهما بتصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية
أخبار دولية
2025-08-17 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
السلطات الكويتية تلقي القبض على 67 متهما بتصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على 67 متهما بتصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية، التي أودت خلال الأيام القليلة الماضية بحياة 23 شخصا معظهم من الآسيوين المقيمين بالكويت.
وتمنع الكويت دخول المشروبات الحكولية إلى أراضيها أو تصنيعها محليا، لكن البعض يقوم بعمليات تصنيع محلية في أماكن سرية تخلو من أي إجراءات للرقابة أو معايير للسلامة، ما قد يعرض من يتناولونها للأخطار.
وقالت وزارة الداخلية في بيان على منصة إكس صدر مساء السبت إنها ضبطت ستة مصانع مخصصة لتصنيع هذه المواد وأربعة مصانع "قيد التشغيل" في مناطق سكنية وصناعية.
وكانت وزارة الصحة أصدرت تحديثا مساء الخميس أعلنت فيه ارتفاع حالات التسمم الناتج عن مشروبات كحولية ملوثة بالميثانول إلى 160 حالة ووفاة 23 شخصا معظمهم من جنسيات آسيوية.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها أن "المسؤول عن هذه الشبكة الإجرامية"، وهو بنغالي، تم ضبطه فيما أوضح أحد المتهمين، وهو نيبالي، كيفية تجهيز مادة الميثانول وبيعها.
وأشار البيان إلى أن من بين المتهمين أيضا نيباليا آخر وهنديا، من دون توضيح جنسيات بقية المتهمين.
وأكدت الوزارة أن "هذه المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة المباشرة"، مشددة على أنها لن تتهاون مع من يحاول تهديد حياة الأفراد.
أخبار دولية
الكويت
المشروبات الحكولية
التالي
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف محطة قطار روسية
مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة للموافقة على إتفاق لكن بشروط محددة وصارمة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-05-28
معلومات "الأنباء الكويتية": القبض على العديد من مافيات تجّار المخدِّرات على الحدود اللبنانية السورية
صحف اليوم
2025-05-28
معلومات "الأنباء الكويتية": القبض على العديد من مافيات تجّار المخدِّرات على الحدود اللبنانية السورية
0
أخبار دولية
2025-07-19
السلطات المحلية الأوكرانية: مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ في قصف روسيّ على أوكرانيا
أخبار دولية
2025-07-19
السلطات المحلية الأوكرانية: مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ في قصف روسيّ على أوكرانيا
0
صحف اليوم
2025-08-03
مصادر “الأنباء الكويتية": حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل
صحف اليوم
2025-08-03
مصادر “الأنباء الكويتية": حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل
0
آخر الأخبار
2025-07-07
الجيش الإسرائيلي: ألقينا القبض على خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا
آخر الأخبار
2025-07-07
الجيش الإسرائيلي: ألقينا القبض على خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:01
زلزال بقوة 5.8 درجات يهز ولاية تبسة بالجزائر
أخبار دولية
16:01
زلزال بقوة 5.8 درجات يهز ولاية تبسة بالجزائر
0
أخبار دولية
15:20
انتحاري يفجر نفسه في حلب بشمال سوريا ولا إصابات أخرى
أخبار دولية
15:20
انتحاري يفجر نفسه في حلب بشمال سوريا ولا إصابات أخرى
0
أخبار دولية
14:31
زيلينسكي يشيد بقرار الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
أخبار دولية
14:31
زيلينسكي يشيد بقرار الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
0
أخبار دولية
14:29
ماكرون: بوتين يريد "استسلام" أوكرانيا وليست السلام معها
أخبار دولية
14:29
ماكرون: بوتين يريد "استسلام" أوكرانيا وليست السلام معها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:29
ماكرون: بوتين يريد "استسلام" أوكرانيا وليست السلام معها
أخبار دولية
14:29
ماكرون: بوتين يريد "استسلام" أوكرانيا وليست السلام معها
0
أمن وقضاء
2025-07-15
خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين
أمن وقضاء
2025-07-15
خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين
0
أخبار لبنان
2025-06-05
رئيس الجمهورية بحث وسلام في التمديد لـ"اليونيفيل" والتعيينات الإدارية والهيئات الناظمة
أخبار لبنان
2025-06-05
رئيس الجمهورية بحث وسلام في التمديد لـ"اليونيفيل" والتعيينات الإدارية والهيئات الناظمة
0
أخبار لبنان
2025-05-05
جاد دميان للـLBCI: مرتاحون لنتائج الإنتخابات في جبل لبنان... وهذا ما قاله عن دير القمر
أخبار لبنان
2025-05-05
جاد دميان للـLBCI: مرتاحون لنتائج الإنتخابات في جبل لبنان... وهذا ما قاله عن دير القمر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
من ألاسكا إلى واشنطن: كرة الحرب في ملعب زيلينسكي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
من ألاسكا إلى واشنطن: كرة الحرب في ملعب زيلينسكي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الشركة التي خلدت ذكرياتك... تواجه خطر الزوال
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الشركة التي خلدت ذكرياتك... تواجه خطر الزوال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يتنقل مليونيرية العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يتنقل مليونيرية العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الملصق مفتاحك لمعرفة الفرق بين الطبيعي والمصنّع… اقرأه قبل شراء مشتقات الحليب في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الملصق مفتاحك لمعرفة الفرق بين الطبيعي والمصنّع… اقرأه قبل شراء مشتقات الحليب في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
استعداد إسرائيلي لإحتلال مدينة غزة... وتظاهرات واسعة في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
استعداد إسرائيلي لإحتلال مدينة غزة... وتظاهرات واسعة في إسرائيل
0
رياضة
13:30
انتهاء الجولة الـ١٤ من الدوري اللبناني للفروسية في نادي فقرا
رياضة
13:30
انتهاء الجولة الـ١٤ من الدوري اللبناني للفروسية في نادي فقرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ترددات السويداء مستمرة... وحملة تضامن مع جنبلاط
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ترددات السويداء مستمرة... وحملة تضامن مع جنبلاط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:39
رئيس إتحاد العشائر العربية يعلن الوقوف الى جانب وليد جنبلاط: التطاول عليه أمر مدان ومرفوض
خبر عاجل
09:39
رئيس إتحاد العشائر العربية يعلن الوقوف الى جانب وليد جنبلاط: التطاول عليه أمر مدان ومرفوض
2
أخبار دولية
00:18
مصدران لرويترز: روسيا ستتخلى عن جيوب تحتلها في أوكرانيا وكييف عن مساحات من أراضيها في شرق البلاد
أخبار دولية
00:18
مصدران لرويترز: روسيا ستتخلى عن جيوب تحتلها في أوكرانيا وكييف عن مساحات من أراضيها في شرق البلاد
3
أخبار لبنان
11:25
شيخ العقل: مواقف جنبلاط أبعد ما تكون عن خيانة التاريخ والهوية
أخبار لبنان
11:25
شيخ العقل: مواقف جنبلاط أبعد ما تكون عن خيانة التاريخ والهوية
4
أمن وقضاء
14:03
الجيش: دهم محطات محروقات غير شرعية وتوقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة
أمن وقضاء
14:03
الجيش: دهم محطات محروقات غير شرعية وتوقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:24
حصرية السلاح بيد الدولة: هل بدأ حلفاء حزب الله بالتمرّد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
حصرية السلاح بيد الدولة: هل بدأ حلفاء حزب الله بالتمرّد؟
6
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
7
آخر الأخبار
05:14
قيادة الجيش: لا صحة إطلاقًا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام في شأن خرق الأجواء السورية
آخر الأخبار
05:14
قيادة الجيش: لا صحة إطلاقًا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام في شأن خرق الأجواء السورية
8
أخبار لبنان
13:40
إدارة مرفأ بيروت: الحريق في المرفأ ناتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة
أخبار لبنان
13:40
إدارة مرفأ بيروت: الحريق في المرفأ ناتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More