انتحاري يفجر نفسه في حلب بشمال سوريا ولا إصابات أخرى

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن انتحاريا فجّر نفسه في مدينة حلب بشمال سوريا باستخدام حزام ناسف، مما أدى الى مقتله من دون وقوع إصابات أخرى.



ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن الانفجار وقع قرب مخبز في حي الميسر بالمدينة.