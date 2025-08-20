أخبار
البيت الأبيض يطلق حسابه على تيك توك

أخبار دولية
2025-08-20 | 00:44
البيت الأبيض يطلق حسابه على تيك توك
البيت الأبيض يطلق حسابه على تيك توك

أطلق البيت الأبيض الثلاثاء حسابه على منصة "تيك توك" التي ما زالت مهددة بالحظر في الولايات المتحدة إذا لم يتخل مالكها الصيني عن السيطرة عليها.
     
وفي أول منشور له على هذه الشبكة الاجتماعية، شارك البيت الأبيض على حسابه الرسمي مقطع فيديو مدته 27 ثانية عرض فيه مقتطفات لترامب بالصوت والصورة، مرفقة بتعليق "أميركا عادت! ما الجديد يا تيك توك؟".
     
وكتبت الرئاسة الأميركية في وصف الحساب "أهلا بكم في العصر الذهبي لأميركا".
     
وبعد ثلاث ساعات من نشر هذا الفيديو الأول، حصد الحساب الرسمي للبيت الأبيض أكثر من 25 ألف متابع.
     
ويضم حساب ترامب الشخصي على تيك توك أكثر من 110 ملايين متابع، على الرغم من أن الرئيس لم ينشر على هذه المنصة أي منشور منذ 5 تشرين الثاني 2024، يوم الانتخابات الرئاسية التي عادت به إلى السلطة.
     
وتيك توك تطبيق مملوك لشركة بايت دانس الصينية.
     
وبموجب قانون أقره الكونغرس في 2024، فإن التطبيق مهدد بالحظر في الولايات المتحدة إذا لم تتخل الشركة الصينية عن سيطرتها عليه. 
     
وبرر مشرعون جمهوريون وديموقراطيون يومها هذا النص بإبداء قلقهم من أن تستخدم الصين بيانات مستخدمي التطبيق أو أن تحاول بواسطته التأثير على الرأي العام الأميركي.
     
لكن ترامب أرجأ مرارًا المهلة النهائية المحددة لبيع الشبكة الاجتماعية التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة. وأقر الرئيس الجمهوري بأن لديه "بعض الضعف تجاه تيك توك". 
     
والمهلة النهائية المحددة حاليًا أمام بايت دانس لبيع تيك توك تنتهي في 17 أيلول المقبل.
     
ويتابع حسابات البيت الأبيض الرسمية عبر اكس وإنستغرام 2,4 و9,3 ملايين شخص على التوالي.
     
ويتابع 108,5 ملايين شخص حساب ترامب الرسمي عبر اكس مع أنه يستخدم خصوصًا شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" حيث يتابعه 10,6 ملايين شخص.
     
واعتمد ترامب في حملته الانتخابية العام 2024 بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وسبق له أن قال إنه يحب منصة تيك توك.

أخبار دولية

الأبيض

حسابه

