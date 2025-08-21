أخبار
LBCI
LBCI

نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا

أخبار دولية
2025-08-21 | 01:01
نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا

رأى جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي يوم الأربعاء أنه على الدول الأوروبية أن تتحمل "الجزء الأكبر" من عبء الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال في برنامج على شبكة فوكس نيوز: "أعتقد أننا يجب ألا نتحمل العبء هنا. أعتقد أننا يجب أن نساعد إذا كان ذلك ضروريًا لوقف الحرب وإراقة الدماء. لكنني أعتقد أننا يتعين أن نتوقع، والرئيس بالتأكيد يتوقع، أن تضطلع أوروبا بالدور القيادي".

وأشار إلى أنه "بغض النظر عن الشكل الذي سيتخذه هذا الأمر، سيتعين على الأوروبيين تحمل الجزء الأكبر من العبء".

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
05:27

يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية

