نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا
أخبار دولية
2025-08-21 | 01:01
نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا
رأى جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي يوم الأربعاء أنه على الدول الأوروبية أن تتحمل "الجزء الأكبر" من عبء الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وقال في برنامج على شبكة فوكس نيوز: "أعتقد أننا يجب ألا نتحمل العبء هنا. أعتقد أننا يجب أن نساعد إذا كان ذلك ضروريًا لوقف الحرب وإراقة الدماء. لكنني أعتقد أننا يتعين أن نتوقع، والرئيس بالتأكيد يتوقع، أن تضطلع أوروبا بالدور القيادي".
وأشار إلى أنه "بغض النظر عن الشكل الذي سيتخذه هذا الأمر، سيتعين على الأوروبيين تحمل الجزء الأكبر من العبء".
أخبار دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-01
باريس سان جيرمان بطل أوروبا والمشروع القطري بالنادي يحقق هدفه الأكبر بعد ١٤ سنة
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-01
باريس سان جيرمان بطل أوروبا والمشروع القطري بالنادي يحقق هدفه الأكبر بعد ١٤ سنة
0
آخر الأخبار
2025-08-08
وزير الخارجية البريطاني: سنبحث الوضع في غزة مع نائب الرئيس الأميركي
آخر الأخبار
2025-08-08
وزير الخارجية البريطاني: سنبحث الوضع في غزة مع نائب الرئيس الأميركي
0
آخر الأخبار
2025-08-08
نائب الرئيس الأميركي: لا نعرف ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية بالنظر إلى عدم وجود حكومة هناك
آخر الأخبار
2025-08-08
نائب الرئيس الأميركي: لا نعرف ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية بالنظر إلى عدم وجود حكومة هناك
0
آخر الأخبار
2025-08-08
نائب الرئيس الأميركي: ترامب واضح في أهدافه بالشرق الأوسط وسيواصل العمل على تحقيقها
آخر الأخبار
2025-08-08
نائب الرئيس الأميركي: ترامب واضح في أهدافه بالشرق الأوسط وسيواصل العمل على تحقيقها
0
أخبار دولية
01:30
نتنياهو يصعد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا
أخبار دولية
01:30
نتنياهو يصعد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا
0
أخبار دولية
00:56
الشرطة البرازيلية: الرئيس السابق بولسونارو أعد طلب لجوء إلى الأرجنتين
أخبار دولية
00:56
الشرطة البرازيلية: الرئيس السابق بولسونارو أعد طلب لجوء إلى الأرجنتين
0
أخبار دولية
00:52
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
أخبار دولية
00:52
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
00:50
الصين تدعو إلى تعزيز التعاون والأمن مع باكستان وأفغانستان
أخبار دولية
00:50
الصين تدعو إلى تعزيز التعاون والأمن مع باكستان وأفغانستان
0
أخبار لبنان
16:20
وزير الصناعة: الجيش هو الحامي لأهل الجنوب وكلّ لبنان
أخبار لبنان
16:20
وزير الصناعة: الجيش هو الحامي لأهل الجنوب وكلّ لبنان
0
آخر الأخبار
16:25
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة رابيد بصاروخ موجه في حي الراس بدير الزهراني
آخر الأخبار
16:25
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة رابيد بصاروخ موجه في حي الراس بدير الزهراني
0
أمن وقضاء
2025-08-19
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
أمن وقضاء
2025-08-19
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
0
آخر الأخبار
01:37
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: ليس على نتنياهو تقديم أي شيء سوى إعادة الرهائن
آخر الأخبار
01:37
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: ليس على نتنياهو تقديم أي شيء سوى إعادة الرهائن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
0
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
1
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
2
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
3
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
4
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
5
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
6
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
7
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
8
أمن وقضاء
05:27
يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
05:27
يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية
