الجيش الإسرائيليّ إلى المستشفيات ومنظمات الإغاثة: للبدء بإعداد خطط إجلاء في شمال غزة

بدأ الجيش الإسرائيليّ بإبلاغ الطواقم الطبية ومنظمات الإغاثة في شمال غزة ضرورة الشروع في إعداد خطط إجلاء، تمهيدًا لعملية عسكرية للسيطرة على المدينة.



وأوضح البيان الصادر عن الجيش أنّ ذلك "من أجل الاستعداد لإجلاء السكان إلى جنوب القطاع".