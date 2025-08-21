تنسيق فرنسيّ هنديّ في شأن المواقف المتعلقة بالحرب في أوكرانيا

تحدث الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الهنديّ ناريندرا مودي في صدد تنسيق مواقفهما في شأن الحرب في أوكرانيا.



وأوضح ماكرون، فيما يتعلق بقضايا التجارة، أنه اتفق مع مودي على تعزيز التبادلات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية.



وتعرضت الهند لضغوط من الولايات المتحدة بسبب مشترياتها من النفط الروسيّ، وتخضع سلعها لرسوم جمركية إضافية تصل إلى 50 بالمئة، وهي من بين أعلى الرسوم التي فرضتها واشنطن، بسبب هذه القضية.