فانس: على أوروبا تحمّل "حصة الأسد" في ضمان أمن أوكرانيا
أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أنه ينبغي على أوروبا تحمل "حصة الأسد من عبء" ضمان أمن أوكرانيا، فيما تدفع واشنطن باتجاه إنهاء الحرب التي بدأت بهجوم روسي عام 2022.
وقال فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية مساء الأربعاء ردا على سؤال حول دور أوروبا في حماية كييف في حال نجحت جهود التهدئة "لا أعتقد أن علينا تحمل العبء هنا".
وأضاف "هذه قارتهم. وهذا أمنهم. لقد كان الرئيس (دونالد ترامب) واضحا جدا أنه سيكون عليهم تحمل مسؤولياتهم".
وأكد فانس استعداد واشنطن للمساعدة في إنهاء النزاع المستمر، غير أنه سيظل على أوروبا، بحسب نائب الرئيس، قيادة الأمور العسكرية، بدون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وقال "الولايات المتحدة مستعدة للحوار ولكننا لن نقدم أي التزامات حتى يتضح المطلوب من أجل إنهاء الحرب أولا".
واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الأميركية الأسبوع الماضي قبل استضافة واشنطن قمة أميركية-أوروبية بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين.
