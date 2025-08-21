أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فانس: على أوروبا تحمّل "حصة الأسد" في ضمان أمن أوكرانيا

أخبار دولية
2025-08-21 | 10:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فانس: على أوروبا تحمّل &quot;حصة الأسد&quot; في ضمان أمن أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فانس: على أوروبا تحمّل "حصة الأسد" في ضمان أمن أوكرانيا

أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أنه ينبغي على أوروبا تحمل "حصة الأسد من عبء" ضمان أمن أوكرانيا، فيما تدفع واشنطن باتجاه إنهاء الحرب التي بدأت بهجوم روسي عام 2022.
     
وقال فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية مساء الأربعاء ردا على سؤال حول دور أوروبا في حماية كييف في حال نجحت جهود التهدئة "لا أعتقد أن علينا تحمل العبء هنا".
     
وأضاف "هذه قارتهم. وهذا أمنهم. لقد كان الرئيس (دونالد ترامب) واضحا جدا أنه سيكون عليهم تحمل مسؤولياتهم".
     
وأكد فانس استعداد واشنطن للمساعدة في إنهاء النزاع المستمر، غير أنه سيظل على أوروبا، بحسب نائب الرئيس، قيادة الأمور العسكرية، بدون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
     
وقال "الولايات المتحدة مستعدة للحوار ولكننا لن نقدم أي التزامات حتى يتضح المطلوب من أجل إنهاء الحرب أولا".
     
واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الأميركية الأسبوع الماضي قبل استضافة واشنطن قمة أميركية-أوروبية بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين.
     

آخر الأخبار

أخبار دولية

أوروبا

تحمّل

"حصة

الأسد"

أوكرانيا

LBCI التالي
تقرير: نيوزيلندا تواجه أصعب بيئة أمنية في الآونة الأخيرة
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:01

نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-12

مسؤول عسكري إسرائيلي: العملية الإسرائيلية ضد إيران تحمل اسم "الأسد الصاعد"

LBCI
أخبار دولية
2025-08-11

دول شمال أوروبا والبلطيق تؤكد "ألا قرارات بشأن أوكرانيا من دون مشاركة كييف"

LBCI
أخبار دولية
2025-05-28

سفينة تحمل قمحا تصل إلى ميناء طرطوس السوري لأول مرة منذ سقوط الأسد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:17

زيلينسكي: هجوم روسيّ أظهر أنّ موسكو تحاول تجنب الحاجة لعقد اجتماعات

LBCI
أخبار دولية
13:40

نتنياهو: إسرائيل ستبدأ مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لإنهاء الحرب وإطلاق الرهائن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

وفاة ألطف قاضي في العالم

LBCI
أخبار دولية
13:12

إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع إيران: صواريخ ومقاتلات وتحديات مالية وأمنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:28

الخارجية السورية تنفي للـLBCI صحة المعلومات المتداولة عن توجّه دمشق لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل برعاية أميركية في أيلول المقبل

LBCI
أخبار لبنان
09:44

حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة عشقوت الكسروانية

LBCI
أخبار لبنان
11:01

"الوفاء للمقاومة": للتراجع عن قرار سحب سلاح المقاومة

LBCI
منوعات
07:10

لدغة برغوث حوّلت رحلته السياحية إلى كابوس... إليكم ما حصل مع هذا الرجل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

وفاة ألطف قاضي في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان يعزز سلامة الطيران الشراعي إنشاء اتحاد وتحديث القوانين بعد حوادث متكررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطوتان في الإتجاه الصحيح لمصرف لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:12

إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع إيران: صواريخ ومقاتلات وتحديات مالية وأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

من هو صالح ابو حسين الذي تسلّمته اسرائيل من لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

مخيم برج البراجنة يشهد عملية تسليم السلاح للجيش

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:45

الجيش اللبناني يتسلّم السلاح الفلسطيني من مخيّم برج البراجنة...والعملية وُصفت بـ"السلسة"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:29

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

LBCI
أمن وقضاء
03:20

جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

LBCI
خبر عاجل
06:34

خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:21

المشهد من مخيّم برج البراجنة قبيل بدء تسليم السلاح الفلسطيني للجيش

LBCI
خبر عاجل
06:15

مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
02:14

طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More