أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ارتفاع حاد في أسعار الوقود بعد هجمات أوكرانية على مصاف روسية

أخبار دولية
2025-08-21 | 11:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ارتفاع حاد في أسعار الوقود بعد هجمات أوكرانية على مصاف روسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ارتفاع حاد في أسعار الوقود بعد هجمات أوكرانية على مصاف روسية

وصلت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية في روسيا الخميس وفقًا لبيانات البورصة، بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير.
     
وتستهدف أوكرانيا بانتظام مصافي ومستودعات النفط الروسية لعرقلة قدرتها على تمويل الهجوم الذي باشرته على أراضيها عام 2022.
     
وتأتي أحدث الهجمات خلال موسم العطلة الصيفية.
     
وفي محاولة للجم الأسعار علّقت روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، صادراتها من البنزين الشهر الماضي، وهو إجراء يبدو أنه لم يؤثر كثيرًا.
     
بلغ سعر مزيجي الوقود AI-92 وAI-95 وهما الأكثر رواجًا في روسيا، 72,663 و81,342 روبلا للطن (أي ما يعادل 774 و866 يورو) وهو سعر قريب من أعلى مستوياتهما القياسية، وفقا لبيانات بورصة سانت بطرسبرغ.
     
عزت شركة الوساطة الروسية BKS هذه الزيادة إلى "موسم الذروة وأعمال الصيانة والحوادث الجديدة في المصافي" مشيرة إلى زيادة الطلب على الوقود لان الأفراد يقودون أكثر خلال الصيف.
     
كما أدت الهجمات الأوكرانية إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية والسكك الحديد مما ساهم في هذه الزيادة، وفقا للوسيط.
     
وربما تفاقم الوضع بسبب "الاضطرابات الأخيرة في مصافي أفيبسكي وريازان وساراتوف" وفقا للمصدر نفسه.
     
وأعلنت أوكرانيا أنها ضربت هذه المنشآت الثلاث في آب/أغسطس لكن روسيا لم تؤكد رسميا وقوع أي أضرار أو وقف النشاط.
     
وعزت وزارة الطاقة الروسية ارتفاع الأسعار إلى "زيادة الطلب الموسمي والعمل الزراعي" بدون الإشارة الى الهجمات الأوكرانية.

آخر الأخبار

اقتصاد

أخبار دولية

أسعار

الوقود

هجمات

أوكرانية

روسية

LBCI التالي
تقرير: نيوزيلندا تواجه أصعب بيئة أمنية في الآونة الأخيرة
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-14

مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط

LBCI
اقتصاد
2025-07-22

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-01

ارتفاع في أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-27

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:17

محادثات بين رئيس الوزراء الكنديّ والرئيس الأميركيّ في شأن التحديات التجارية

LBCI
أخبار دولية
14:17

زيلينسكي: هجوم روسيّ أظهر أنّ موسكو تحاول تجنب الحاجة لعقد اجتماعات

LBCI
أخبار دولية
13:40

نتنياهو: إسرائيل ستبدأ مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لإنهاء الحرب وإطلاق الرهائن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

وفاة ألطف قاضي في العالم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-20

مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
أمن وقضاء
03:20

جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

LBCI
أخبار دولية
13:12

إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع إيران: صواريخ ومقاتلات وتحديات مالية وأمنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

وفاة ألطف قاضي في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان يعزز سلامة الطيران الشراعي إنشاء اتحاد وتحديث القوانين بعد حوادث متكررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطوتان في الإتجاه الصحيح لمصرف لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:12

إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع إيران: صواريخ ومقاتلات وتحديات مالية وأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

من هو صالح ابو حسين الذي تسلّمته اسرائيل من لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

مخيم برج البراجنة يشهد عملية تسليم السلاح للجيش

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:45

الجيش اللبناني يتسلّم السلاح الفلسطيني من مخيّم برج البراجنة...والعملية وُصفت بـ"السلسة"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:20

جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

LBCI
خبر عاجل
06:34

خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:21

المشهد من مخيّم برج البراجنة قبيل بدء تسليم السلاح الفلسطيني للجيش

LBCI
خبر عاجل
06:15

مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
02:14

طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله

LBCI
خبر عاجل
08:42

معلومات للـLBCI: من المرتقب أن تبدأ في السادسة مساءً عملية تسليم السلاح الفلسطينيّ من مخيم برج البراجنة وتشمل الأسلحة المتوسطة والثقيلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More