ارتفاع حاد في أسعار الوقود بعد هجمات أوكرانية على مصاف روسية

وصلت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية في روسيا الخميس وفقًا لبيانات البورصة، بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير.



وتستهدف أوكرانيا بانتظام مصافي ومستودعات النفط الروسية لعرقلة قدرتها على تمويل الهجوم الذي باشرته على أراضيها عام 2022.



وتأتي أحدث الهجمات خلال موسم العطلة الصيفية.



وفي محاولة للجم الأسعار علّقت روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، صادراتها من البنزين الشهر الماضي، وهو إجراء يبدو أنه لم يؤثر كثيرًا.



بلغ سعر مزيجي الوقود AI-92 وAI-95 وهما الأكثر رواجًا في روسيا، 72,663 و81,342 روبلا للطن (أي ما يعادل 774 و866 يورو) وهو سعر قريب من أعلى مستوياتهما القياسية، وفقا لبيانات بورصة سانت بطرسبرغ.



عزت شركة الوساطة الروسية BKS هذه الزيادة إلى "موسم الذروة وأعمال الصيانة والحوادث الجديدة في المصافي" مشيرة إلى زيادة الطلب على الوقود لان الأفراد يقودون أكثر خلال الصيف.



كما أدت الهجمات الأوكرانية إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية والسكك الحديد مما ساهم في هذه الزيادة، وفقا للوسيط.



وربما تفاقم الوضع بسبب "الاضطرابات الأخيرة في مصافي أفيبسكي وريازان وساراتوف" وفقا للمصدر نفسه.



وأعلنت أوكرانيا أنها ضربت هذه المنشآت الثلاث في آب/أغسطس لكن روسيا لم تؤكد رسميا وقوع أي أضرار أو وقف النشاط.



وعزت وزارة الطاقة الروسية ارتفاع الأسعار إلى "زيادة الطلب الموسمي والعمل الزراعي" بدون الإشارة الى الهجمات الأوكرانية.