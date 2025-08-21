وزارة الخارجية الفرنسية نددت بالموافقة على مشروع بناء وحدات استيطانية شرقي القدس

نددت وزارة الخارجية الفرنسية بموافقة اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل على مشروع بناء وحدات استيطانية في المنطقة إي1 شرقي القدس.



وشددت على أنّه يشكل انتهاكًا للقانون الدوليّ.



وأعلنت إسرائيل الأربعاء الموافقة النهائية للجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع على مشروع إي1 الذي من شأنه أن يقسم الضفة

الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية.