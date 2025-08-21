نتنياهو: إسرائيل ستبدأ مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لإنهاء الحرب وإطلاق الرهائن

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو توجيهاته للبدء فورًا بمفاوضات لإطلاق الرهائن الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.



وقال رئيس الوزراء في بيان مصوّر خلال زيارة لقيادة فرقة غزة: "جئت للموافقة على خطط جيش الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس. وفي الوقت نفسه، وجهت بالبدء فورا بمفاوضات لإطلاق جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل".