محادثات بين رئيس الوزراء الكنديّ والرئيس الأميركيّ في شأن التحديات التجارية

أجرى رئيس الوزراء الكنديّ مارك كارني مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب "محادثة مثمرة وواسعة النطاق" في شأن التحديات التجارية وغيرها من القضايا.



ويأتي الاتصال في وقت تخوض فيه كندا والولايات المتحدة حربًا تجارية، وهو أيضا أول محادثة معروفة بين الزعيمين منذ 30 حزيران.



وقال مصدر حكوميّ كنديّ، إنّ كارني هو من بادر بالاتصال.



وأوضح البيان أنّ الزعيمين، اللذين ناقشا أيضًا صراعي أوكرانيا وقطاع غزة، اتفقا على الاجتماع مجددًا قريبًا، لكنه لم يذكر أي

تفاصيل.