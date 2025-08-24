أخبار
اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد اسقاط الجيش طائرة مسيرة أوكرانية
أخبار دولية
2025-08-24 | 00:16
اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد اسقاط الجيش طائرة مسيرة أوكرانية
اندلع حريق الأحد في محطة طاقة نووية روسية اثر إسقاط الجيش الروسي لطائرة مسيرة أوكرانية، وفق ما أعلنته المحطة بعد إخماد الحريق.
وأفادت المحطة في بيان على تليغرام أن "الجهاز انفجر" فور اصطدامه بمحطة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق "أخمدته فرق الإطفاء".
أضاف البيان أنه لم تقع إصابات جراء سقوط الطائرة المسيرة في الموقع، لكن تم خفض انتاج المحطة من الطاقة.
وأكدت المحطة أن "الخلفية الإشعاعية في الموقع الصناعي لمحطة كورسك للطاقة النووية والمنطقة المحيطة بها لم تتغير، وهي تتوافق مع المستويات الطبيعية".
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-08-17
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف محطة قطار روسية
أخبار دولية
2025-06-11
روسيا: إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
0
أخبار دولية
2025-05-29
الدفاع الجويّ الروسي أسقط طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو
0
أخبار دولية
2025-08-04
روسيا: هجوم بمسيرات أوكرانية يشعل حريقا في محطة قطار في فولغوغراد
اخترنا لكم
أخبار دولية
02:49
مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي يجتمع استثنائياً لبحث تداعيات العدوان على فلسطين
0
أخبار دولية
01:46
قتيلان جراء أمطار غزيرة وفيضانات في المكسيك
0
أخبار دولية
00:27
منظمة الدول الأميركية تدعو لتقديم الدعم المادي والأمني لهايتي
0
أخبار دولية
00:24
كوريا الشمالية تختبر صاروخين "جديدين" للدفاع الجوي
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
00:16
اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد اسقاط الجيش طائرة مسيرة أوكرانية
0
آخر الأخبار
04:26
مسيرة اسرائيلية القت قنبلة صوتية بالقرب من مواطن كان يتفقد منزله في بلدة الضهيرة قضاء صور ولم يصب بأذى
0
آخر الأخبار
01:51
وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات المخطوفين بغزة تتظاهر مقابل منازل وزراء المجلس المصغر للمطالبة بصفقة تبادل
0
أخبار لبنان
03:32
العلامة فضل الله في اللقاء الحواري بالمركز الاسلامي: لا يمكن بناء الوطن الا بالشراكة الحقيقية
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين وساطات الخارج وحسابات الداخل… العلاقات اللبنانية - السورية على مفترق حذر
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جرود بعلبك لم تعد آمنة للعصابات... اشتباك بين المغاور ومقتل رئيس عصابة خطف
تقارير نشرة الاخبار
0
أخبار دولية
13:08
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
الأكثر قراءة
1
أمن وقضاء
09:19
في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان
2
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
3
أخبار دولية
12:41
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
4
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
5
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
14:22
انهيار سقف في مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقة... وإنقاذ 7 عمال
7
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
8
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
