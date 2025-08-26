شينخوا: الرئيس الصيني يلتقي رئيس مجلس الدوما الروسي في بكين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي في بكين اليوم الثلاثاء.



وكان فولودين قد ذكر أنه سيناقش سبل مواجهة الضغوط المرتبطة بالعقوبات والتدخل الخارجي خلال محادثاته في بكين هذا الأسبوع.



وتبذل الولايات المتحدة جهودا لإجبار الصين على وقف استيراد النفط الروسي.