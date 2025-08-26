الجيش الإسرائيليّ: الصحافيين العاملين لدى وكالتي رويترز وأسوشيتد برس لم يكونوا هدفًا

زعم متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أنّ الصحافيين العاملين لدى وكالتي رويترز وأسوشيتد برس لم يكونوا هدفًا للقصف الإسرائيليّ الذي شنه الجيش أمس على مجمع ناصر الطبيّ في غزة.



وقال: "نؤكد أنّ صحافيي رويترز وأسوشيتد برس لم يكونوا هدفًا للقصف".