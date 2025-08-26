إيران: أبلغنا الترويكا الأوروبية بأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران أبلغت القوى الأوروبية الثلاث الكبرى، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، بأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران ستكون لها عواقب.



وكشف بقائي أن طهران أبلغت الدول الثلاث خلال اجتماع في جنيف بأنه ليس من حقها تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، مؤكدا أن الجانبين سيواصلان المحادثات النووية في الأيام المقبلة.