ترامب: مستعد لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه مستعد لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، محذرا من عواقب وخيمة لذلك.



وقال ترامب: "نريد نهاية. لدينا عقوبات اقتصادية. أتحدث عن عقوبات اقتصادية لأننا لن ندخل في حرب عالمية".