ردا على التحركات الأميركية... فنزويلا تنشر سفنا حربية ومسيرات في مياهها الإقليمية

أعلنت فنزويلا نشر سفن للبحرية ومسيرات في مياهها الإقليمية ردّا على إرسال الولايات المتحدة بوارج عدّة إلى منطقة الكاريبي بذريعة مكافحة الاتجار بالمخدّرات.



وكشف وزير الجيوش فلاديمير بادرينو في تسجيل مصوّر عن إرسال "دوريات بحرية إلى خليج فنزويلا وسفن أكبر حجما إلى شمال مياههم الإقليمية"، فضلا عن "إيفاد عدد كبير من المسيّرات في مهمّات متعدّدة".



وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي نشر ثلاث مدمّرات قاذفة للصواريخ في المنطقة، فضلا عن سفينة صواريخ كروز موجّهة وغوّاصة هجومية سريعة نووية الدفع كشف عنهما الثلاثاء. وأفادت وسائل إعلام أميركية عدة بأن البنتاغون يعتزم إيفاد 4 آلاف عنصر من البحرية إلى منطقة الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا.